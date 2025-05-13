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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В костюме оверсайз и крокодиловых лоферах: Хайди Клум с мужем прогулялась по Каннам

Немецкая супермодель с мужем-музыкантом в стильных луках total black попала под прицел папарацци во Франции.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хайди Клум и Том Каулиц

Хайди Клум и Том Каулиц / © Getty Images

Хайди Клум со своим мужем Томом Каулицем приехала во Францию. Супруги планируют посетить 78-й Каннский кинофестиваль, который стартует 13 мая на Лазурном побережье.

Они попали в объективы папарацци во время прогулки по Каннам. Пара выбрала для своего выхода стильные образы total black. На модели был жакет оверсайз, рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами и прямые брюки со стрелками.

Хайди Клум и Том Каулиц / © Getty Images

Хайди Клум и Том Каулиц / © Getty Images

Образ Клум дополнила черными лакированными лоферами с крокодиловым тиснением и небольшой черной сумкой из зернистой кожи. Хайди сделала укладку, надела на лице солнцезащитные очки-авиаторы, шею украсила серебряной цепочкой с синим камнем, а на руке было кольцо с бриллиантом.

Том сочетал свитер с полосатыми брюками и черными замшевыми слипонами с белой резиновой подошвой. Очки завершили лук музыканта.

Напомним, в прошлый раз папарацци подловили Хайду Клум с мужем в аэропорту Ниццы.

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