- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 1 мин
В костюме оверсайз и крокодиловых лоферах: Хайди Клум с мужем прогулялась по Каннам
Немецкая супермодель с мужем-музыкантом в стильных луках total black попала под прицел папарацци во Франции.
Хайди Клум со своим мужем Томом Каулицем приехала во Францию. Супруги планируют посетить 78-й Каннский кинофестиваль, который стартует 13 мая на Лазурном побережье.
Они попали в объективы папарацци во время прогулки по Каннам. Пара выбрала для своего выхода стильные образы total black. На модели был жакет оверсайз, рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами и прямые брюки со стрелками.
Образ Клум дополнила черными лакированными лоферами с крокодиловым тиснением и небольшой черной сумкой из зернистой кожи. Хайди сделала укладку, надела на лице солнцезащитные очки-авиаторы, шею украсила серебряной цепочкой с синим камнем, а на руке было кольцо с бриллиантом.
Том сочетал свитер с полосатыми брюками и черными замшевыми слипонами с белой резиновой подошвой. Очки завершили лук музыканта.
Напомним, в прошлый раз папарацци подловили Хайду Клум с мужем в аэропорту Ниццы.