В костюме Puma, причудливой шляпе и с золотыми ресницами: Билли Портер произвел фурор на премьере спортивной комедии

53-летний актер, как всегда, привлек к себе внимание эпатажным аутфитом.

В Лос-Анджелесе состоялась премьера спортивной комедии режиссера Кайли Марвина — "80 для Брэди". Мероприятие посетил Билли Портер, произведший фурор своим экстравагантным луком.

На красной дорожке актер появился в образе от бренда Puma из весенней коллекции прет-а-порте 2023 года. На нем была белая футболка и вельветовый костюм цвета кэмел в спортивном стиле с белыми лампасами на штанах и белыми полосами на рукавах пиджака.

Билли Портер / Фото: Associated Press

Сверху Портер надел рельефное пальто карамельного оттенка. Обут он был в белые туфли с квадратными носками от Sunni Sunni.

Билли Портер / Фото: Associated Press

А на голове у него была большая странная шляпа Puma x Palomo с монограммой, которая напоминала голову кота с ушами.

Билли Портер / Фото: Associated Press

Шею Билли украсил кулонами на цепочках, а глаза подчеркнул огромными золотыми накладными ресницами. Кроме того, он нанес на веки золотистые тени и нарисовал черные стрелки.

Портер позировал перед фотокамерами не только сам, но и с американским футболистом Томом Брэди.

Билли Портер и Томас Брэди / Фото: Associated Press

О фильме:

"80 для Брэди" рассказывает историю четырех лучших подруг, отправляющихся в путешествие, чтобы увидеть игру своего кумира — Тома Брэди на Суперкубке 2017 года. Фильм создан по мотивам реальной истории четырех друзей, видевших, как Том Брэди выиграл Суперкубок LI против "Атланта Фелконса".

В ленте сыграли Джейн Фонда, Лили Томлин, Салли Филд и Рита Морено. В фильме также появляется эпизодически Брэди.

Напомним, на премьеру мультсериала Disney+ – The Proud Family: Louder & Prouder в Лос-Анджелесе Билли Портер пришел в бохо-образе – комбинезоне от бренда Sacai интересного кроя, состоявшем из кружевного верха и широких брюк.

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