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- Шоу-бизнес
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В костюме с анималистическим принтом и белых туфлях: эффектная Ханна Уэддингем сходила на телешоу
Звезда сериала «Тэд Лассо» выбрала для появления в эфире облегающий наряд с необычным анималистическим принтом, который подчеркнул е стройную фигуру.
Ханна Уэддингем, которая получила популярность благодаря роли Ребекки Уэлтон в сериале «Тэд Лассо», стала гостьей «Шоу Дженнифер Хадсон» в Бербанке. В эфире она рассказала о возвращении к роли Ребекки в новом сезоне этого сериала.
Звезда продемонстрировала эффектный аутфит и похвасталась стройной фигурой. На Ханне был трикотажный комплект от бренда Et Ochs, состоящий из короткого топа без рукавов с высоким вырезом и облегающей юбки длины миди.
Наряд украшал необычный анималистический принт в черном и терракотовом цветах, напоминавший полоски тигра и зебры. Между топом и юбкой проглядывала узкая полоска обнаженного живота, которая придавала образу пикантности.
Аутфит Уэддингем дополнила белыми остроносыми туфлями-лодочками на шпильках от Manolo Blahnik. Из украшений актриса выбрала широкий золотистый браслет-манжету, кольца и лаконичные серьги. Она сделала прическу с локонами и макияж с бежевой глянцевой помадой.
Напомним, Ханна Уэддингем в оливковом платье на одно плечо сияла на церемонии в Лондоне.