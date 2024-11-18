В костюме с белыми 3D-цветами: элегантная Кейт Уинслет на светской церемонии в Лос-Анджелесе

49-летняя актриса в последнее время предпочитает брючные наряды.
Кейт Уинслет стала гостей церемонии вручения наград Governors Awards, которая прошла в The Ray Dolby Ballroom в Лос-Анджелесе.
Для своего появления она выбрала элегантный черный костюм от бренда Erdem, состоявший из прямых брюк и жакета, украшенного белыми 3D-цветами. Обута она была в черные остроносые туфли.
Волосы она собрала сзади в низкий пучок, сделала макияж с блеском розового оттенка, украсила уши золотыми серьгами в виде цветов, а руки – золотыми браслетом и кольцами.
Напомним, Кейт Уинслет на фоне здания Сиднейской оперы позировала в белом жакете, черной блузке с V-образным вырезом и галстуком-бантом, а также в черных кожаных брюках.
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