В костюме с бирюзовыми ромбами и туфлях-лодочках: звезда фильма "Аргайл" сходила на радио

Главная героиня шпионской комедии "Аргайл" – Брайс Даллас Ховард – пришла в студию SiriusXM в Нью-Йоркце, чтобы рассказать о съемках в фильме, который сейчас показывают в кинотеатрах.

Для своего появления она выбрала теплый костюм светло-мятного цвета с бирюзовыми ромбами, состоявший из укороченного свитера и длинной юбки.

Брайс Даллас Ховард / Фото: Getty Images

Аутфит Брайс дополнила бирюзовыми лакированными туфлями-лодочками на шпильках. Актриса уложила свои рыжие волосы в локоны, сделала макияж с акцетом на глазах, подчеркнув их черным карандашом, украсила уши лаконичными золотыми серьгами, а руку – кольцом.

О фильме:

Известный автор шпионских бестселлеров Элли Конвей (Брайс Даллас Ховард) любит проводить время дома за компьютером вместе со своим домашним любимцем – котом Алфи. Но все меняется, когда сюжеты вымышленных произведений Конвей, главный герой в которых секретный агент Аргайл и его миссия по раскрытию глобального шпионского синдиката, начинают отражать тайные действия реальной шпионской организации. Писательницу ждут опасные приключения.

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