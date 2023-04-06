В костюме с голой спиной: Хайди Клум не перестает удивлять своими образами

Вчера 49-летняя модель приехала на съемки в полосатом пижамном костюме с обнаженной спиной. Костюм в голубую полоску состоял из рубашки с длинными рукавами и широких брюк с высоким поясом. К нему Хайди подобрала голубую сумку Birkin из кожи и круглые зеркальные солнцезащитные очки. Волосы, как всегда, распустила и сделала макияж.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Днем ранее модель и судью проекта снимали на красной дорожке около павильона. Там собралось много людей, чтобы посмотреть, как проходит съемочный процесс, и взять автографы у Клум.

Модель блистала на публике в бандажном ярком платье от Alex Perry, к которому подобрала босоножки в тон на шпильках.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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