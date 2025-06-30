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- Шоу-бизнес
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В костюме с мини и капюшоном: модель Кендалл Дженнер надела наряд, который старше нее
Кендалл и ее стилисты подобрали для праздника образы из архивных коллекций известных брендов.
Американская модель Кендалл Дженнер, которая также является младшей сестрой Ким Кардашьян, появилась среди гостей роскошной свадьбы миллиардера Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Италии. Девушка на протяжении нескольких дней демонстрировала эффектные наряды, однако самым ярким из все ее образов стал костюм кобальтового цвета.
Это был ансамбль от известного бренда Thierry Mugler из коллекции осень-зима 1991, который включал жакет с шифоновым капюшоном и мини-юбку. Этот наряд старше самой Кендалл, поскольку девушка родилась в 1995 году.
Образ она дополнила солнцезащитными очками и небольшой квадратной сумкой от бренда The Row, который основали сестры-близняшки Олсен.
Во время других вечеринок, которые проходили во время празднования, Кендалл также надела длинное платье в цветочный принт от Roberto Cavalli из коллекции весна-лето 2002, и черное эффектное платье от Tom Ford, которое носила в сочетании с огромными изумрудами.
Также в винтажном наряде на свадьбе появилась девушка Ди Каприо модель Виттория Черетти, но ее дизайнерское платье Dolce & Gabbana не пережило вечеринку и порвалось.