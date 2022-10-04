В костюме с пелериной и на каблуках: Джаред Лето появился в образе от Gucci

Он стал амбассадором этого бренда еще в 2015 году.
Актер и вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето принял участие в гала-концерте #BoF500 во время Парижской недели моды, где дизайнеры демонстрировали свои коллекции весна-лето.
Традиционно актер появился в наряде от Gucci. В этот раз на Джареде был кожаный костюм фиолетового оттенка, состоящий из брюк-кльеш, пиджака и нечто похожего на пелерину.
Волосы у него были выкрашены в розовый цвет, а вот акцентами в наряде стали розовый ботинки, черные лакированные перчатки и солнцезащитные очки.
Но в Париже актер решил задержаться. На следующий день после этого мероприятия Джаред попал под прицел папарацци, когда катался на велосипеде, с ним была неизвестная девушка с длинными волосами.
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