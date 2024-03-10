В костюме с перьями и пухом: звезда "Барби" Марго Робби посетила вечеринку Модного дома Chanel

Голливуд в преддверии "Оскара" заполонили вечеринки и светские мероприятия организованные в честь номинантов церемонии. Одним из таких мероприятий стал 15-й ежегодный ужин организованный Модным домом Chanel, который прошел в отеле Beverly Hills в Лос-Анджелесе.

Поскольку актриса Марго Робби является амбассадором бренда, это мероприятие она пропустить не могла.

Звезда фильма "Барби" вышла к фотографам в фактурном черном костюме, который состоял из жакета и мини-юбки.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Жакет украшала коричневая отделка из пуха и перьев. Также Робби надела туфли с ремешками, сделала черный длинный маникюр, добавила несколько золотых украшений, а в руке держала маленькую черную круглую микро-сумку с монограммой Chanel.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Волосы Марго просто распустила, а на лице у нее был макияж с яркой помадой.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Это появление Марго на публике произошло после того, как она и режиссер Грета Гервиг появились на VIP-презентации книги "Барби: Мировое турне", которое состоялось в Just One Eye 7 марта, а также сопровождалось выставкой нарядов, которые носила главная героиня в фильме. На мероприятие она надела эксклюзивное розовое мини-платье от бренда Versace из коллекции весна-лето 2024.

Марго Робби и Грета Гервиг / Фото: Getty Images

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