В костюме с поп-арт-рисунком: Эшли Робертс посетила мероприятие в Лондоне

В костюме с поп-арт-рисунком: Эшли Робертс посетила мероприятие в Лондоне

Знаменитость выбрала не только яркий наряд, но и аксессуары модного зеленого цвета.

Участница девичьей поп-группы Pussycat Dolls Эшли Робертс посетила 3 августа цифровую выставку картин нидерландского художника-постимпрессиониста Ван Гога. Лучшие картины художника были оцифрованы и выставлены на переоборудованном складе в Лондоне.

Для своего выхода певица и радиоведущая выбрала экстравагантный наряд с психоделическим принтом в стиле поп-арт-рисунков. Наряд Эшли состоял из обтягивающих брюк клеш и кофты с длинным рукавом. Наряд она дополнила сумкой и мюлями самого модного зеленого оттенка этого лета.

Эшли Робертс / Getty Images

Напомним, не так давно возле радио Heart FM Эшли сфотографировали в не менее интересном образе. Ведь тогда она была в наряде от бренда MIMII London, который состоял их белого льняного платья-рубашки и молочного корсета с птицами. Но под этот роскошный летний лук она подобрала сапоги кремового цвета.

Эшли Робертс / Getty Images

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