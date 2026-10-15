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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В костюме с принтом "гусиная лапка" и элегантных украшениях: 93-летняя Джоан Коллинз посетила презентацию книги

Британская актриса выбрала для светского выхода элегантный черно-белый наряд с фигурным декором.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джоан Коллинз

Джоан Коллинз / © Getty Images

Джоан Коллинз посетила презентацию новой книги «Claridge’s: Queen of Hotels, Hotel of Kings», которая состоялась в Лондоне.

Для мероприятия актриса выбрала костюм с черно-белым принтом «гусиная лапка», состоящий из короткого жакета с округлым вырезом и длинными рукавами, а также прямой юбки до колен. Особенностью жакета стали три пары черных фигурных декоративных аппликаций спереди. Еще на звезде был черный топ.

Джоан Коллинз / © Getty Images

Джоан Коллинз / © Getty Images

Наряд Джоан сочетала с капроновыми черными колготками и остроносыми туфлями на невысоком каблуке с бантами.

Аутфит актриса дополнила ожерельем из белых жемчужин, элегантными серьгами, тонким браслетом с бриллиантами и кольцом с крупным камнем. Волосы она уложила объемными локонами и сделала насыщенный макияж глаз, а на губы нанесла ягодную помаду. Завершил лук темный маникюр.

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