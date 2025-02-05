В костюме с принтом "гусиная лапка" и высоких сапогах: Аня Тейлор-Джой сходила на телешоу

28-летняя актриса в образе Celine by Hedi Slimane вышла в свет.

Аня Тейлор-Джой попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда шла на ежедневное утреннее телешоу Today на канале NBC.

Актриса выглядела стильно в твидовом черно-белом костюме с принтом "гусиная лапка" и с черными пуговицами от Celine by Hedi Slimane. Наряд состоял из укороченного жакета без воротника и короткой юбки. Длина мини хорошо подчеркнула ее стройные ноги.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Аутфит Аня дополнила черными сапогами на каблуках. Она распустила волосы и заплела одну тоненькую косичку, сделала максимально естественный макияж и молочный маникюр.

Напомним, Аня Тейлор-Джой появилась на улицах города в огромной пушистой шубе от бренда Alexander McQueen.

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