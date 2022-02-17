В костюме с принтом "собачий зуб": стильная Катя Осадчая на премьере фильма

В костюме с принтом "собачий зуб": стильная Катя Осадчая на премьере фильма

Ведущая "Светской жизни" сходила на премьеру фильма Сенцова — "Носорог".

Катя Осадчая посетила премьеру художественного фильма режиссера Олега Сенцова "Носорог", которая состоялась на днях в Доме кино в Киеве. Там она взяла интервью у известных людей для "Светской жизни". Катя поговорила с Олегом Сенцовым, Виктором Ющенко и Сергеем Притулой.

Катя Осадчая и Олег Сенцов / Instagram Кати Осадчей

Для этого события ведущая выбрала стильный черно-белый костюм с принтом "собачий зуб", состоящий из жакета и короткой юбки, черный топ, черные капроновые колготы и черную кепку. Талию телезвезда подчеркнула черным поясом.

Виктор Ющенко и Катя Осадча / Instagram Кати Осадчей

Наряд она дополнила черными туфлями с круглыми носками и на каблуке. В макияже акцент был на глазах, уши она украсила лаконичными серьгами, а шею – золотой цепочкой.

Катя Осадчая и Сергей Притула / Instagram Кати Осадчей

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