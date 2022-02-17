В костюме с принтом "собачий зуб": стильная Катя Осадчая на премьере фильма

Ведущая "Светской жизни" сходила на премьеру фильма Сенцова — "Носорог".
Катя Осадчая посетила премьеру художественного фильма режиссера Олега Сенцова "Носорог", которая состоялась на днях в Доме кино в Киеве. Там она взяла интервью у известных людей для "Светской жизни". Катя поговорила с Олегом Сенцовым, Виктором Ющенко и Сергеем Притулой.
Для этого события ведущая выбрала стильный черно-белый костюм с принтом "собачий зуб", состоящий из жакета и короткой юбки, черный топ, черные капроновые колготы и черную кепку. Талию телезвезда подчеркнула черным поясом.
Наряд она дополнила черными туфлями с круглыми носками и на каблуке. В макияже акцент был на глазах, уши она украсила лаконичными серьгами, а шею – золотой цепочкой.
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