В костюме с принтом "собачий зуб": стильная мама Пэрис Хилтон на мероприятии

В костюме с принтом "собачий зуб": стильная мама Пэрис Хилтон на мероприятии

Мама главных голливудских модниц продемонстрировала тоже стильный аутфит.

62-летняя мама Пэрис и Ники Хилтон посетила мероприятие в Лос-Анджелесе - Women In Entertainment, которое ежегодно проводит издание The Hollywood Reporter.

На красной дорожке Кэти Хилтон появилась в стильном брючном костюме бежево-черного цвета с принтом "собачий зуб". Образ она дополнила черным топом, а также сумкой и туфлями от бренда Vаlentino, которые были традиционно украшены золотистой фурнитурой. Волосы она уложила в красивые легкие локоны.

Кэти Хилтон / Getty Images

Также на мероприятии были замечены и другие знаменитости: Дженнифер Энистон, Дженнифер Гарнер, а также Дженна Дьюэнн.

Дженнифер Энистон / Getty Images

Дженнифер Гранер / Credits

Дженна Дьюэнн / Getty Images

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