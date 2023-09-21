В костюме с психоделическим принтом и золотистых босоножках: Анна Добрыднева в эффектном образе посетила премьеру комедии

Анна Добрыднева посетила премьеру романтической комедии "Любовь без контракта", которая состоялась в кинотеатре "Оскар".

Артистка выбрала для своего появления стильный голубой костюм с психоделическим принтом с золотистыми вкраплениями, состоявший из рубашки и брюк-палаццо. Также на ней был атласный топ цвета айвори с пикантным декольте.

Наряд Анна дополнила золотистыми питоновыми босоножками на высокой платформе. В руке звезда держала бежевую сумочку на золотистой цепочке и бокал с игристым.

Анна Добрыднева

Добрыднева дополнила лук элегантной прической, вечерним макияжем с перламутровыми тенями и помадой оттенка пыльной розы, а также длинными серьгами. Певица выглядела эффектно.

Анна Добрыднева написала к фильму "Любовь без контракта" энергичный саундтрек "Где я?", кстати, сегодня он появился на всех диджитал-платформах.

"Я не была уверена, смогу ли передать легкую атмосферу этого кино, пронизанного настоящим отдыхом, потому что все время нахожусь в Украине среди оповещений воздушных тревог. Но продюсер фильма Валерия настолько погрузила меня в сюжет и убедила в его важности для настоящего украинцев, что я включила фантазию и буквально переместилась в это место.Написав песню "Где я?", я будто побывала в настоящем отпуске! Пусть эта магия прикоснется к сердцам всех зрителей нашей ленты", — поделилась Анна.

На премьере побывали также главные актеры фильма – Александр Попов и Ольга Скороходова.

Ольга Скороходова, Александр Попов и Анна Добрыднева

К слову, с сегодняшнего дня, 21 сентября, фильм "Любовь без контракта" в украинском прокате, а с 13 октября фильм на украинском языке выйдет в европейском показе, Канаде и Англии.

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