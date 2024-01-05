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В костюме с разрезами и тиаре: победительница "Мисс Вселенная-2023" появилась в странном наряде

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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В костюме с разрезами и тиаре: победительница "Мисс Вселенная-2023" появилась в странном наряде

Шейннис Паласиос / Фото: Getty Images

Девушка приняла участие в фотосессии, которая проводилась в одном из самых высоких зданий Нью-Йорка.

Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2023" - 23-летняя Шейннис Паласиос из Никарагуа - приняла участие в фотосессии на Эмпайр-стейт-билдинг - 102-этажном небоскребе, расположенном в Нью-Йорке.

Модель позировала фотографам в черном брючном костюме, состоящем из жакета и расклешенных штанов. Костюм был украшен стразами, которые сверкали при вспышках, а также довольно странными разрезами на рукавах и талии жакета, а также спереди на штанинах, который оттопыривались.

Обула девушка ярко-розовые туфли на огромной платформе и каблуках, но они не очень подходили к наряду, поскольку брюки казались слишком короткими.

Шейннис Паласиос / © Getty Images
Шейннис Паласиос / Фото: Getty Images

Завершила образ Шейннис макияжем, укладкой, светлым маникюром, а также своей роскошной короной победительницы и лентой через плечо.

Шейннис Паласиос / © Getty Images
Шейннис Паласиос / Фото: Getty Images

Напомним, что победа Шейннис стала исторической, ведь представительница Никарагуа впервые за 72 года существования конкурса получила звание королевы красоты. Ранее представительницы этой страны попадали в полуфинал всего пять раз.

Шейннис Паласиос во время конкурса / © Associated Press
Шейннис Паласиос во время конкурса / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
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