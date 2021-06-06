В костюме с рюшами и в обуви на высокой платформе: Билли Портер в эпатажном луке вышел в свет

51-летний голливудский актер любит эпатировать публику своими экстравагантными образами.

Билли Портер посетил вчера, 5 июня, презентацию From Your Car Drive-in Series от Disney, которая прошла в Пасадене, Калифорния. Этот проект заключается в том, что все желающие имеют возможность посмотреть культовые сериалы прямо из своих автомобилей.

Актер, как всегда, продемонстрировал эпатажный образ. На нем был черный костюм, расшитый желтыми рюшами из органзы, которые имитировали асимметричное платье. На голове у него была черная высокая шляпа, а на шее - серебристое ожерелье.

Билли Портер / Getty Images

Аутфит Портер дополнил черными сапогами на экстремальной высокой платформе, с прозрачными каблуками и железными носками. Возможно, эти сапоги из дебютной унисекс-коллекции обуви на каблуках, которую Билли разработал в коллаборации с Jimmy Choo.

Билли Портер / Getty Images

Напомним, недавно Билли откровенно признался, что ВИЧ-позитивный. Об этом он молчал 14 лет.

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Эпатажные образы Билли Портера (19 фото)

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