В костюме с рюшами от Louis Vuitton: Риз Уизерспун позировала на показе нового фильма в Нью-Йорке

В фильме Риз играет продюсера Black Sheep Productions Марго, которая добровольно организует свадьбу своей младшей сестры. Уилл играет заядлого пекаря Джима, который с нетерпением ждет свадьбы своей дочери Дженни. Марго и Джим решают забронировать место проведения своих церемоний на одном и том же курорте на отдаленном острове побережья Каролины в один и тот же день, 1 июня. Но никто не обнаруживает ошибку бронирования на один день.

Риз Уизерспун и Уилл Феррелл блистали на премьере нового фильма в Нью-Йорке

Риз Уизерспун приехала на премьеру в коротком жакете и миниатюрной юбке украшенными рюшами от Louis Vuitton, дополнив аутфит сатиновыми черными туфлями-лодочками на каблуках.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Белокурые волосы Риз были распущены и красиво уложены, она сделала макияж в теплых натуральных оттенках и надела серьги-висюльки с камнями. Также актриса сделала светлый маникюр и надела кольцо с камнем на указательный палец.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

В прошлый раз на премьере в Лондоне Риз блистала в черном аутфите от Dolce & Gabbana, который состоял из кружевного верха и пояса, который идеально подчеркивал ее талию и было с глубоким вырезом на декольте.

Уилл Феррелл, Риз Уизерспун и Ник Столлер / Фото: Associated Press

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