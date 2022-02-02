В костюме с сексуальным декольте: Екатерина Бужинская продемонстрировала стильный образ

Певица обожает демонстрировать подписчикам свои красивые луга.

Екатерина Бужинская опубликовала в Facebook фото своего эффектного аутфита. Певица предстала на снимке в бежево-черном костюме. Он состоял из топа с сексуальным декольте и вырезом на животе, а также мини-юбки с пуговицами и накладными карманами. На ней тоже были черные лосины.

Екатерина Бужинская/Facebook Екатерины Бужинской

Образ Екатерина дополнила прической с локонами, насыщенным макияжем с красной помадой и золотыми серьгами. Вишневый маникюр завершил лук артистки.

Напомним, Бужинская поделилась пикантными фотографиями по отдыху в Доминиканской республике. Она в золотом купальнике похвасталась стройной фигурой и пышным декольте.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

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