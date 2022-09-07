В костюме с шортами и босоножках со шнуровкой: Ану де Армас заметили в Венеции

Голливудская звезда Ана де Армас прибыла сегодня, 7 сентября, на 79-й Венецианский кинофестиваль - вероятно, вечером состоится премьерный показ одного из самых обсуждаемых фильмов 2022 года - "Блондинка".

В этой картине Ана воплотила роль самой известной голливудской суперзвезды всех времен - Мэрилин Монро. Но стоит отметить, что "Блондинка" не является биографическим фильмом, а представляет собой лишь интерпретацию жизни знаменитой актрисы, а сценарий к нему был написан по одноименному роману Джойс Кэрол Оутс.

Фотографы заметили актрису, когда она направлялась в Венецию на водном такси, а затем девушка немного позировала для фото. На Ане был темно-синий костюм с шортами и блейзером.

Этот лук дополнили босоножки на шнуровке, черная майка и несколько лаконичных золотых украшений. Волосы девушка просто распустила, и сделал легкий макияж на лице.

Ана де Армас / Фото: Getty Images

Какой образ актриса выберет для своего вечернего появления на красной дорожке, пока загадка.

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