Элизабет Дебики / © Getty Images

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Элизабет Дебики попала в объектив папарацци, когда выходила из отеля Claridge’s в Лондоне. Актриса направлялась на сессию вопросов и ответов, посвященную новому фильму «Дальнейшие приключения Клиффа Бута», в котором она снялась.

На этот раз звезда выбрала стильный костюм с тигровым принтом от бренда Altuzarra из коллекции весна-лето 2027 года. Наряд состоял из укороченного приталенного кардигана на пуговицах с глубоким V-образным вырезом и облегающей юбки-карандаша с высокой посадкой длиной ниже колен.

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Элизабет Дебики / © Getty Images

Костюм был выполнен из фактурного жаккардового трикотажа в бежево-черной гамме. Интересной деталью наряда стали слегка бахромистые края.

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Под кардиган Элизабет надела черный бюстгальтер-топ. Аутфит она дополнила черными остроносыми туфлями-лодочками на шпильках.

У звезды была прическа с подкрученными кончиками и макияж с нежным блеском на губах. Шею Дебики украшала тонкая цепочка с бриллиантовой подвеской в форме капли.

Напомним, Элизабет Дебики в бирюзово-голубом платье с откровенным декольте от Valentino сияла на кинопремьере.

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