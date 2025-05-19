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- Шоу-бизнес
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В костюме с цветами и бантом: Голли Берри в изысканном образе появилась в Каннах
58-летняя актриса выбрала для своего появления изысканный ансамбль из коллекции Chanel Haute Couture весной 2025 года.
Холли Берри, которая в этом году является членом жюри на Каннском кинофестивале, продемонстрировала стильный образ на красной дорожке. Она посетила премьеру фильма "Финикийская схема" (The Phoenician Scheme) от режиссера Веса Андерсона.
Актриса предстала в нежном костюме в пастельных цветах с цветочным орнаментом от бренда Chanel, украшенном аппликациями и стразами. Он состоял из широких брюк и укороченного жакета с акцентным черным бархатным бантом-завязкой. Жакет Берри надела сверху черного кружевного бюстгальтера. Наряд также имел контрастные черные вставки на карманах.
Аутфит Холли дополнила объемной волнистой укладкой, макияжем в бежево-бронзовых оттенках и молочным маникюром. Лук актриса завершила бриллиантовыми длинными серьгами и кольцами.
Напомним, Холли Берри на ужин, организованный брендом L'Oreal Paris в честь женщин в кино, предстала в длинном платье бежевого оттенка от бренда Elie Saab.