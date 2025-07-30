В костюме с цветочными аппликациями и на шпильках: 66-летняя Джейми Ли Кертис на премьере фильма "Чумовая пятница"

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

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Джейми Ли Кертис посетила премьеру фильма от Disney "Чумовая пятница 2" ("Freakier Friday") в театре Hudson Square в Нью-Йорке.

Актриса предстала перед фотокамерами в классическом черном костюме, украшенном разноцветными цветочными аппликациями. Он состоял из приталенного жакета и брюк с небольшими разрезами внизу.

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Аутфит Джейми дополнила розовым топом в рубчик и черными замшевыми туфлями-лодочками.

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У Ли Кертис была стильная укладка, макияж с нюдовым блеском на губах и натуральный маникюр. На лице у нее были оптические очки в металлической оправе, в ушах - серьги-гвоздики, на шее - цепочка с подвеской, а на руке - кольцо.

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

На ивенте Джейми позировала с коллегами по ленте - Чедом Майклом Мюрреем и Линдсей Лохан.

Чед Майкл Мюррей, Джейми Ли Кертис и Линдсей Лохан / © Associated Press

О фильме:

"Чумовая пятница 2" - это сиквел ленты "Чумовая пятница" 2003 года.

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События разворачиваются спустя годы после того, как Тесс (Джейми Ли Кертис) и Анна (Линдсей Лохан) пережили кризис идентичности. Теперь у Анны есть собственная дочь, а вскоре появится и падчерица. Преодолевая многочисленные испытания, связанные с объединением двух семей, Тесс и Анна снова убеждаются, что молния может ударить дважды.

В украинский прокат лента "Чумовая пятница 2" выйдет 7 августа.