В костюме с усиками: Лени Клум появилась в образе милого пришельца на вечеринке

Она уже традиционно посещает это мероприятие ежегодно и всегда очень гламурная.
Дочь супермодели и известной ведущей Хайди Клум - Лени - посетила вечеринку своей матери в Нью-Йорке. Девушка нарядилась в костюм милого пришельца.
У Лени был на голове парик с белыми волосами и усики. Также все ее лицо было покрыто гримом и приклеены большие черные глаза.
Наряд она выбрала не менее эффектный - надела серебристый костюм, который включал боди, сапоги и блестящие колготки.
Позировала модель с Биллом Каулицем - родным братом-близнецом мужа ее матери Тома. Братья - участники известной группы Tokio Hotel. Билл был в гламурном костюме в виде Галактики, ведь на нем были планеты и много стразов, которые имитировали космос.
Как Лени готовилась к вечеринке - показала в Instagram.
Главная звезда вечере Хайди нарядилась в костюм в стиле фильма Стивена Спилберга 1982 года "Инопланетянин".
К нее с мужем Томом были парные костюмы.
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