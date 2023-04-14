В костюме с вырезами: 42-летняя Джессика Симпсон продемонстрировала эффектный лук от Versace

42-летняя певица Джессика Симпсон продемонстрировала новый образ в Нью-Йорке, где сейчас проводит время. Ее сфотографировали, когда она покидала отель.

В тот день на Джессике был тотал лук от бренда Versace, поскольку она надела черную кофту и штаны-клеш с эффектными вырезами в виде цветов.

Наряд блондинка дополнила сапогами, тоже от итальянского Модного дома, у которых была массивная подошва на платформе. Шею Джессика украсила множеством цепочек с подвесками, сделала яркий разноцветный маникюр и надела на глаза солнцезащитные очки.

Джессика Симпсон / Фото: Getty Images

Днем ранее певица также вышла в свет. Тогда она продемонстрировала образ в мини-платье, которое сочетала с гламурной сумкой, декорированной стразами. Симпсон в этом образе выглядела потрясающе.

Джессика Симпсон / Фото: Getty Images

Читайте также: