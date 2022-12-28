В костюме с вышивкой и на шпильках: Оксана Пекун на светской церемонии

Оксана Пекун на днях посетила церемонию награждения телепремии "Гордость Тернопольщины". Артистка стала победительницей в номинации "Певица года".

На своей странице в Facebook Оксана опубликовала фото с церемонии. На ней певица позирует с наградой в руках и цветами.

Для этого события Пекун выбрала стильный образ. На ней был черный топ и костюм, состоявший из жакета с цветной вышивкой на лацкане и манжетах рукавов и брюк с тонкими лампасами.

Оксана Пекун/Facebook Оксаны Пекун

Наряд певица дополнила черными ботильонами на шпильках. Стильная прическа и нежный макияж завершили ее аутфит.

"Спасибо тернопольской земле, родным, моей творческой команде, друзьям и всем, кто поддерживал и волновался", — написала артистка в посте.

Напомним, ранее Оксана Пекун показала фото своего полуторагодовалого внука.

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