В костюме с вышивкой и на шпильках: Оксана Пекун на светской церемонии

Народная артистка Украины получила премию "Гордость Тернопольщины".
Оксана Пекун на днях посетила церемонию награждения телепремии "Гордость Тернопольщины". Артистка стала победительницей в номинации "Певица года".
На своей странице в Facebook Оксана опубликовала фото с церемонии. На ней певица позирует с наградой в руках и цветами.
Для этого события Пекун выбрала стильный образ. На ней был черный топ и костюм, состоявший из жакета с цветной вышивкой на лацкане и манжетах рукавов и брюк с тонкими лампасами.
Наряд певица дополнила черными ботильонами на шпильках. Стильная прическа и нежный макияж завершили ее аутфит.
"Спасибо тернопольской земле, родным, моей творческой команде, друзьям и всем, кто поддерживал и волновался", — написала артистка в посте.
Напомним, ранее Оксана Пекун показала фото своего полуторагодовалого внука.
Читайте также:
- С клетчатым шарфом и на шпильках: Оксана Пекун в свой день рождения поделилась красивой фотографией
- Оксана Пекун поддержала боевой дух украинцев и спела патриотическую песню
- Готовимся к лету: Оксана Пекун рассказала, что помогло ей похудеть на 14 килограммов
- В цветочном платье с пикантным декольте: Оксана Пекун в эффектном образе снялась в красивой фотосессии