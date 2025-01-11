В костюме с золотыми пуговицами от Schiaparelli: Джилл Байден повторила образ, в котором была на похоронах королевы Елизаветы II

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден побывали на государственной похороне бывшего 39-го президента США Джимми Картера, скончавшегося в возрасте 100 лет. Церемония прощания прошла в Вашингтонском национальном соборе.

Первая леди предстала там в элегантном черном наряде от бренда Schiaparelli. На жакете были золотые пуговицы с цветами из камней. В этом наряде Джилл появлялась на похоронах королевы Елизаветы II в июне 2022 года.

Джо и Джилл Байден / Фото: Getty Images

Джилл Байден на похоронах королевы Елизаветы II в июне 2022 года / Фото: Associated Press

Аутфит супруга президента дополнила черными капроновыми колготами и черными туфлями на шпильках. У нее была прическа с локонами, макияж с акцентом на глазах. Из украшений Джилл использовала золотые серьги-цветы, кольца, браслеты и часы.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден был одет в черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, фотографы запечатлели Джилл Байден в элегантном пальто и плиссированной юбке, когда она с мужем вернулась с каникул в Белый дом.

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