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- Шоу-бизнес
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В костюме с золотыми пуговицами: Скарлетт Йоханссон посетила фотоколл фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»
Актриса прилетела в Великобританию в рамках промо-тура нового фильма со своим участием.
Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон позировала фотографам на фотосессии фильма «Мир Юрского периода: Возрождение», которая прошла в Лондоне.
Для этого особого мероприятия она решила надеть черный костюм с жакетом и мини-юбкой, но с оригинальными акцентами — золотыми пуговицами разного дизайна. Костюм Скарлетт был от бренда Schiaparelli, основанного модельером Эльзой Скиапарелли.
У жакета, который носила актриса были широкие рукава, а носила она его застегнув не на все пуговицы. Мини-юбка была с высокой посадкой и тоже украшена пуговицами.
Наряд Йоханссон носила в сочетании с капроновыми колготками и бархатными мюлями на каблуках. Образ актриса дополнила украшениями с бриллиантами и макияжем с красной помадой на губах.
Отметим, что двукратная номинантка на «Оскар» появится в медиафраншизе Мир Юрского периода впервые. Во время съемок фильма ее несколько раз фотографировали папарацци в Нью-Йорке и она была в костюме и с лаконичной прической.
«Мир Юрского периода: Возрождение» — предстоящий американский научно-фантастический боевик. Он станет седьмой частью медиафраншизы. В отличии от первых фильмов по этому миру, режиссером стал не Стивен Спилберг, а Гарет Эдвардс.