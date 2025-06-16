В костюме с золотыми пуговицами: Скарлетт Йоханссон посетила фотоколл фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»

Скарлетт Йоханссон и ее коллеги по фильму / © Associated Press

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Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон позировала фотографам на фотосессии фильма «Мир Юрского периода: Возрождение», которая прошла в Лондоне.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Для этого особого мероприятия она решила надеть черный костюм с жакетом и мини-юбкой, но с оригинальными акцентами — золотыми пуговицами разного дизайна. Костюм Скарлетт был от бренда Schiaparelli, основанного модельером Эльзой Скиапарелли.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

У жакета, который носила актриса были широкие рукава, а носила она его застегнув не на все пуговицы. Мини-юбка была с высокой посадкой и тоже украшена пуговицами.

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Наряд Йоханссон носила в сочетании с капроновыми колготками и бархатными мюлями на каблуках. Образ актриса дополнила украшениями с бриллиантами и макияжем с красной помадой на губах.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Отметим, что двукратная номинантка на «Оскар» появится в медиафраншизе Мир Юрского периода впервые. Во время съемок фильма ее несколько раз фотографировали папарацци в Нью-Йорке и она была в костюме и с лаконичной прической.

«Мир Юрского периода: Возрождение» — предстоящий американский научно-фантастический боевик. Он станет седьмой частью медиафраншизы. В отличии от первых фильмов по этому миру, режиссером стал не Стивен Спилберг, а Гарет Эдвардс.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press