В костюме Saint Laurent и полосатой рубашке: стильная Зои Салдана пришла на вечернее ток-шоу

46-летняя актриса в штанном костюме оверсайз рассказала о съемках в фильме "Эмилия Перес".
Папарацци подловили Зои Салдану в Нью-Йорке, когда она шла на "Позднее шоу со Стивеном Колбертом", чтобы рассказать о съемках в фильме "Эмилия Перес", в котором она снялась вместе с Селеной Гомес и Карлой Софией Гаскон.
Для своего появления в эфире она выбрала костюм графитового оттенка от бренда Saint Laurent, состоявшего из двубортного жакета оверсайз с широкой линией плеч и острыми лацканами, а также штанов-палаццо со стрелками.
На ней также была белая полосатая рубашка, черный галстук в белые полоски, а также черные туфли с золотыми носками.
Салдана уложила волосы в локоны, сделала макияж с прозрачным блеском на губах, а также черный маникюр. В ушах у нее были золотые серьги.
О фильме:
"Эмилия Перес" – это уникальный жанровый микс, сочетающий в себе элементы нуара, мелодрамы, комедии и мюзикла. Фильм рассказывает историю Риты – адвоката, которая чувствует себя на работе не в своей тарелке. Ее компания любит большие деньги, поэтому часто помогает преступникам уйти от ответственности. Но однажды героиня получает неожиданное предложение. Она должна помочь лидеру наркокартеля уйти из криминального мира и реализовать план побега, став женщиной, о чем он всегда мечтал.
Напомним, ранее Зои Салдана вышла в свет в двубортном жакете, трикотажном топе и синих джинсах, которые дополнила лакированными черными босоножками.
Читайте также:
- В наряде трендового цвета: Зои Салдана сияла перед камерами кинофестиваля
- Надела костюм в бохо-стиле: Зои Салдана посетила кинофестиваль в лугу от Saint Laurent
- Ткань подвела: Зои Салдана появилась на гала-вечере в помятом розовом платье