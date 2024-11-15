В костюме Saint Laurent и полосатой рубашке: стильная Зои Салдана пришла на вечернее ток-шоу

Папарацци подловили Зои Салдану в Нью-Йорке, когда она шла на "Позднее шоу со Стивеном Колбертом", чтобы рассказать о съемках в фильме "Эмилия Перес", в котором она снялась вместе с Селеной Гомес и Карлой Софией Гаскон.

Для своего появления в эфире она выбрала костюм графитового оттенка от бренда Saint Laurent, состоявшего из двубортного жакета оверсайз с широкой линией плеч и острыми лацканами, а также штанов-палаццо со стрелками.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

На ней также была белая полосатая рубашка, черный галстук в белые полоски, а также черные туфли с золотыми носками.

Салдана уложила волосы в локоны, сделала макияж с прозрачным блеском на губах, а также черный маникюр. В ушах у нее были золотые серьги.

О фильме:

"Эмилия Перес" – это уникальный жанровый микс, сочетающий в себе элементы нуара, мелодрамы, комедии и мюзикла. Фильм рассказывает историю Риты – адвоката, которая чувствует себя на работе не в своей тарелке. Ее компания любит большие деньги, поэтому часто помогает преступникам уйти от ответственности. Но однажды героиня получает неожиданное предложение. Она должна помочь лидеру наркокартеля уйти из криминального мира и реализовать план побега, став женщиной, о чем он всегда мечтал.

Напомним, ранее Зои Салдана вышла в свет в двубортном жакете, трикотажном топе и синих джинсах, которые дополнила лакированными черными босоножками.

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