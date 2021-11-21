В костюме-сетке: Деми Роуз на четвереньках позировала на камеру

Модель обожает эпатировать поклонников провокационными снимками.

Деми Роуз поделилась с фолловерами в Instagram новым пикантным снимком. Модель в откровенном образе позировала на четвереньках на золотом диване. Одета модель была в черный костюм в сетку, который состоял из кроп-топа и брюк, и черные босоножки.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Под топом у Деми отсутствовал бюстгальтер, поэтому она сверкала своим пышным бюстом.

Волосы она собрала в пучок, выпустив спереди пряди, и сделала нежный макияж с акцентом на глазах.

Ранее Роуз сфотографировалась в черной водолазке и черной юбке из крокодиловой кожи с пикантным разрезом спереди. Под одеждой на ней не было бюстгальтера, поэтому от вспышки фотоаппарата тонкая ткань просвечивалась, и она засветила свой пышный бюст.

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