В костюме шоколадного оттенка со стеганым поясом: Елена Зеленская приняла участие в форуме

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в третьем Форуме ментального здоровья "Поддержать тех, кто поддерживает всех: потенциал и благосостояние работников сферы ментального здоровья", который состоялся в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ти як?", которую она инициировала.

"Впервые в нашей стране поддержка ментального здоровья стоит рядом с ответами на другие неотложные вызовы войны. Впервые услуга настолько приближена к каждому: в кабинете семейного врача, прошедшего соответствующее обучение от ВОЗ, в сотнях центров ментального здоровья и центрах жизнестойкости, в ветеранских пространствах, культурных и художественных заведениях. Мы сегодня в цифрах увидели, что их стало во всех регионах еще больше", - отметила Елена Зеленская.

Там первая леди появилась в деловом костюме шоколадного оттенка, который состоял из брюк свободного кроя со стрелками и удлиненного жакета со стегаными лацканами и подолом, а также с накладными клапанами для карманов. Талию Зеленская подчеркнула стеганым тканевым поясом.

Аутфит Елена дополнила кожаными коричневыми остроносыми туфлями.

Первая леди сделала аккуратную укладку с боковым пробором, нежный макияж и завершила лук лаконичными красными серьгами.

Напомним, Елена Зеленская в черном жакете и белой блузке посетила Полтаву.