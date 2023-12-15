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В костюме со стразами и на шпильках: Шерон Стоун блистала на красной дорожке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
398
Время на прочтение
1 мин
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В костюме со стразами и на шпильках: Шерон Стоун блистала на красной дорожке

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

65-летняя американская актриса появилась на новом мероприятии в красивом луке.

Шерон Стоун присутствовала на разговоре с американским художественным критиком Джерри Зальцем в 92NY, в Нью-Йорк, где они поговорили об искусстве.

Шерон Стоун / © Associated Press
Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Стоун приехала на встречу в коричневом брючном костюме с вышивкой бисером, который состоял из короткого жакета, под который звезда надела бежевую водолазку и брюк со стрелками. Лук Шерон дополнила туфлями-лодочками в тон из лаковой кожи.

Шерон зачесала белокурые волосы назад, сделала легкий макияж глаз с розовыми переливающимися тенями на веках и нежно-розовой помадой подчеркнула губы. В ушах у звезды были небольшие серьги-кольца и крупное кольцо одела на палец.  Шерон выглядела расслабленной и много улыбалась во время беседы.

Шерон Стоун / © Associated Press
Шерон Стоун / Фото: Associated Press

В прошлый раз на публике она появилась в платье с перчатками и золотым цветком, в таком аутфите звезда посетила Международный кинофестиваль на Красном море, где блистала на дорожке.

Шерон Стоун / © Getty Images
Шерон Стоун / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
398
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