В костюме со стразами и накидкой-сеткой: Джессика Честейн на кинофестивале в Марокко

Знаменитая актриса надела одень гламурный наряд с оригинальной накидкой.
Голливудская звезда прилетела в Марокко, чтобы принять участие в Марракешском международном кинофестивале. 24 ноября Джессика Честейн вышла на красную дорожку, поскольку является в этом году председателем жюри.
На этом мероприятии Джессика появилась в брючном костюме от бренда Armani Prive из кутюрной коллекции осень-зима 2021. Наряд состоял из топа на тонких бретельках и свободных брюк снизу у которых были разрезы спереди.
Также Честейн дополнила образ оригинальной накидкой-сеткой из жемчуга. На ней также было плетение в виде стрекоз и бахрома
Образ она дополнила гламурными туфлями с открытыми пальцами, красивым вечерним макияжем и прической-хвостом.
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