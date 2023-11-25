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В костюме со стразами и накидкой-сеткой: Джессика Честейн на кинофестивале в Марокко

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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В костюме со стразами и накидкой-сеткой: Джессика Честейн на кинофестивале в Марокко

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Знаменитая актриса надела одень гламурный наряд с оригинальной накидкой.

Голливудская звезда прилетела в Марокко, чтобы принять участие в Марракешском международном кинофестивале. 24 ноября Джессика Честейн вышла на красную дорожку, поскольку является в этом году председателем жюри.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

На этом мероприятии Джессика появилась в брючном костюме от бренда Armani Prive из кутюрной коллекции осень-зима 2021. Наряд состоял из топа на тонких бретельках и свободных брюк снизу у которых были разрезы спереди.

Также Честейн дополнила образ оригинальной накидкой-сеткой из жемчуга. На ней также было плетение в виде стрекоз и бахрома

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Образ она дополнила гламурными туфлями с открытыми пальцами, красивым вечерним макияжем и прической-хвостом.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
215
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