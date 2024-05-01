В костюме трендового цвета и с рюшей: Энн Хэтэуэй сходила на интервью в нежном наряде

Энн Хэтэуэй подловили папарацци, когда она выходила со студии в Нью-Йорке, где давала интервью для программы Kelly and Mark. Актриса посещала шоу, чтобы рассказать о фильме "Мысль о тебе", в котором сыграла главную роль.

Для появления на публике Энн выбрала ансамбль одного из самых модных оттенков лета 2024 года - небесно-голубого. Ее наряд был от бренда Simkhai Oakley и состоял из блузы и длинной юбки с рюшей на подоле.

Наряд был полупрозрачным, поэтому Энн надела под блузу топ в цвет. Также образ она дополнила голубыми туфлями от Christian Louboutin и солнцезащитными очками.

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

После этого интервью в Нью-Йорке состоялась премьера фильма и на красную дорожку звезда вышла уже в красном обтягивающем платье от Versace, у которого не было бретелек. Наряд имел фигурное декольте, разрез на юбке и декорированную шелком строчку.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

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