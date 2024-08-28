В костюме трендового оттенка: 21-летняя Дженна Ортега позировала перед фотографами в Венеции

Это посещение кинофестиваля стало для нее дебютным.

21-летняя актриса Дженна Ортега - звезда нашумевшего сериала "Уэнсдей" о семье Адамс - прилетела на ежегодный Венецианский кинофестиваль в Италии. В этом году картина-открытие мероприятия - фильм "Битлджюс Битлджюс" от режиссера Тима Бертона.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

На фотоколл, который состоялся 28 августа, Дженна вышла в трендовом оттенке марсала - на ней был костюм с жакетом и прямыми свободными брюками.

Образ девушка дополнила туфлями на каблуках, несколькими украшениями, лаконичной прической и макияжем.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Это появление перед фотографами состоялось после того, как Ортегу заметили в наряде от Alessandra Rich. Она была в клетчатом жакете и мини-юбке.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

В этом году Венецианский кинофестиваль продлится с 28 августа по 7 сентября.

Читайте также:

Красивые и оригинальные образы актрисы Дженны Ортеги (6 фото)