В костюме трендового оттенка: 21-летняя Дженна Ортега позировала перед фотографами в Венеции

Это посещение кинофестиваля стало для нее дебютным.
21-летняя актриса Дженна Ортега - звезда нашумевшего сериала "Уэнсдей" о семье Адамс - прилетела на ежегодный Венецианский кинофестиваль в Италии. В этом году картина-открытие мероприятия - фильм "Битлджюс Битлджюс" от режиссера Тима Бертона.
На фотоколл, который состоялся 28 августа, Дженна вышла в трендовом оттенке марсала - на ней был костюм с жакетом и прямыми свободными брюками.
Образ девушка дополнила туфлями на каблуках, несколькими украшениями, лаконичной прической и макияжем.
Это появление перед фотографами состоялось после того, как Ортегу заметили в наряде от Alessandra Rich. Она была в клетчатом жакете и мини-юбке.
В этом году Венецианский кинофестиваль продлится с 28 августа по 7 сентября.
Читайте также:
- С цепочками на юбке и корсете: Дженна Ортега - звезда "Уэнсдей" - появилась в готическом наряде
- В полосатом мини и драных колготках: Дженна Ортега под прицелом папарацци
- Как "жена мафиози": Дженна Ортега появилась на фотоколле фильма в дерзком образе