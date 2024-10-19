В костюме-тройке: Анджелина Джоли появилась в маскулинном образ на красной дорожке

Актриса выглядела стильно и элегантно в этом наряде.

Анджелина Джоли посетила премьеру фильма "Мария", который презентовали в рамках Лондонского кинофестиваля. В этой картине режиссера Пабло Ларраина актриса сыграла главную роль - оперную певицу Марию Каллас.

В этот раз для появления на красной дорожке Джоли отдала предпочтение не вечернему платью, а костюму-смокингу от Dolce & Gabbana, который черного цвета.

Это был наряд-тройка, который включал жакет с шелковыми лацканами, жилет с пуговицами и прямые брюки с лампасами.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Образ актриса дополнила черными ботильонами на каблуках и золотыми массивными серьгами.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Также Анджелине сделали красивый макияж в коричневой гамме и уложили волосы в объемную прическу на один бок.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Поскольку V-образное декольте на жилете было довольно глубоким, оно демонстрировало ее тату в виде птицы. Это новая татуировка, которую она впервые продемонстрировала на вручение премии "Тони" в Нью-Йорке.

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