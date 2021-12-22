В костюме-тройке и драгоценностях: стильная Мерьем Узерли в новой фотосессии

В костюме-тройке и драгоценностях: стильная Мерьем Узерли в новой фотосессии

Образ для съемки получился очень элегантным.

Немецко-турецкая суперзвезда Мерьем Узерли, которая прославилась ролью Хюррем-Султан в драматическом сериале "Великолепный век", рассказывающем о периоде властвования Сулеймана Великолепного, поделилась кадрами из новой съемки. В этот раз знаменитость позировала в студии для рекламы ювелирного бренда.

На Мерьем был стильный белый костюм-тройка от турецкого бренда ILA. Образ актрисы дополнили ювелирные украшения с сапфирами, макияж и лаконичная укладка.

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