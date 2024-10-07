В костюме-тройке и изумрудной рубашке: красивая Елена Зеленская на церемонии в Киеве

Елена Зеленская приняла участие в ежегодной национальной премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine, которая прошла в Киеве.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"День учителя в этом году в календаре совсем рядом с Днем защитников и защитниц, и это символично. Потому что учителя тоже защищают – право детей на нормальную жизнь, на развитие, на будущее. Среди сирен, тревоги или в бомбоубежище так успокаивающе звучит их обыденное "А теперь запишите домашнее задание", – сказала первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На премии Зеленская предстала в деловом аутфите. На ней была рубашка изумрудного оттенка и серый костюм-тройка, состоявший из удлиненного жакета с накладными карманами, жилета с черными пуговицами и брюк-палаццо со стрелками. Наряд она дополнила остроносыми туфлями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Жена президента сделала укладку с локонами и боковым пробором, нежный макияж и украсила уши серебряными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская продемонстрировала аутфит в роскошной белой рубашке с черной цветочной вышивкой.

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