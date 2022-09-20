В костюме-тройке и на каблуках: актриса Ана де Армас посетила популярное шоу

Ее образ был элегантным и гламурным.

Голливудская актриса Ана де Армас попала под прицел папарацци, когда направлялась на развлекательное шоу The Late Show со Стивеном Колбертом. Звезда нашумевшего фильма "Блондинка", который в начале месяца был представлен на Венецианском кинофестивале, была очень улыбчива и с радостью позировала фотографам.

На Ане был оригинальный костюм-тройка от бренда Louis Vuitton, который состоял из брюк, жакета и жилетки. Интересен наряд был тем, что выполнен в стиле классических мужских костюмов и полностью был расшит пайетками.

Образ актриса дополнила черными туфлями, яркой розовой помадой и бриллиантовыми украшениями. Волосы Аны были собраны в высокий хвост.

Ана де Армас / Фото: Getty Images

Подобные фасоны костюмов актриса очень любит и не так давно, на премьере фильма "Серый человек", надевала подобный, но синего цвета.

Ана де Армас / Фото: Getty Images

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