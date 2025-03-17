В костюме-тройке и с ярким платком: Оля Цибульская продемонстрировала стильный образ на ивенте

Артистка дебютировала на мероприятии как писательница.

Оля Цибульская презентовала в Киеве свою книгу "ЦвіТИ! або Як полюбити ту, що в дзеркалі".

"Это книга-вдохновение для женщин, которая будет рядом в самые трудные моменты жизни и научит любить себя настоящую", – комментирует артистка.

Оля Цибульская/Фото Андрей Поддубняк

На ивенте звезда продемонстрировала стильный образ. На Цибульской был черный костюм-тройка, белая рубашка и черный галстук от украинского бренда Morandi. Обута она была в черные туфли.

Оля Цибульская/Фото Андрей Поддубняк

Аутфит Оля дополнила ярким платком в надгрудном кармане от украинского бренда DIIEVA, на котором была изображена картина 94-летнего закарпатского художника Владимира Микиты.

Свой лук артистка завершила аккуратной укладкой, макияжем с блестящими тенями и темно-бордовым маникюром.

Оля Цибульская/Фото Андрей Поддубняк

К слову, на мероприятии прошел благотворительный аукцион, на котором удалось собрать 458 тысяч гривен на нужды 129 отдельной бригады ТрО. Сбор продолжается.

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