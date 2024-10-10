В костюме-тройке трендового цвета осени: Ума Турман продемонстрировала стильный образ в Нью-Йорке

Папарацци подловили Уму Турман в Нью-Йорке, когда она приехала на развлекательное ток-шоу Келли Кларксон, чтобы рассказать о съемках в фильме Ballerina Overdrive.

Для своего выхода актриса выбрала стильный осенний образ трендового цвета. На ней был костюм-тройка шоколадного оттенка, состоявший из удлиненного жакета без пуговиц, жилета и широких брюк со стрелками.

Ума Турман / Фото: Getty Images

Аутфит Турман дополнила коричневыми замшевыми туфлями с черными лакированными острыми носками.

Волосы Ума уложила в легкие локоны, надела на лицо солнцезащитные очки в черепаховой оправе, губы накрасила прозрачным блеском и украсила уши лаконичными серьгами.

К слову, в фильме Ballerina Overdrive рассказывается о балеринах, борющихся за выживание. Они пытаются убежать из гостиницы, где остановились после того, как их автобус сломался по дороге на танцевальный конкурс.

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