ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
66
Время на прочтение
1 мин

В костюме цвета морской волны и с красивой прической: Джейн Фонда на мероприятии в Лос-Анджелесе

87-летняя американская актриса выглядела отлично на ивенте.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джейн Фонда

Джейн Фонда / © Getty Images

Джейн Фонда, несмотря на свой почтенный возраст, ведет активный образ жизни. Она посещает светские мероприятия, премьеры фильмов, а также не стоит в стороне от социальных инициатив. Она побывала на зимней встрече Национального комитета Демократической партии в Лос-Анджелесе, на которой обсуждали прожиточный минимум.

Джейн Фонда / © Getty Images

Джейн Фонда / © Getty Images

Там знаменитость предстала в деловом костюме цвета морской волны с однобортным жакетом. У нее была красивая объемная прическа с кудрями и макияж смоки-айс. Уши Джейн украсила золотыми серьгами-кольцами, шею - золотой цепочкой с подвеской, а руки - золотыми кольцами и браслетом.

Напомним, ранее Джейн Фонда приняла участие в конференции, где предстала в жакете с бахромой на рукавах, футболке, украшенной надписью из стразов, и брюках.

Дата публикации
Количество просмотров
66
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie