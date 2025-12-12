В костюме цвета морской волны и с красивой прической: Джейн Фонда на мероприятии в Лос-Анджелесе

Джейн Фонда / © Getty Images

Реклама

Джейн Фонда, несмотря на свой почтенный возраст, ведет активный образ жизни. Она посещает светские мероприятия, премьеры фильмов, а также не стоит в стороне от социальных инициатив. Она побывала на зимней встрече Национального комитета Демократической партии в Лос-Анджелесе, на которой обсуждали прожиточный минимум.

Джейн Фонда / © Getty Images

Там знаменитость предстала в деловом костюме цвета морской волны с однобортным жакетом. У нее была красивая объемная прическа с кудрями и макияж смоки-айс. Уши Джейн украсила золотыми серьгами-кольцами, шею - золотой цепочкой с подвеской, а руки - золотыми кольцами и браслетом.

Напомним, ранее Джейн Фонда приняла участие в конференции, где предстала в жакете с бахромой на рукавах, футболке, украшенной надписью из стразов, и брюках.