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- Шоу-бизнес
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В костюме цвета сливочного масла и рубашке Louis Vuitton: Брижит Макрон посетила мероприятие в рамках саммита НАТО в Анкаре
Первая леди Франции в элегантном наряде встретилась со своей турецкой коллегой.
Брижит Макрон посетила особняк Чанкая в Анкаре, где в рамках 36-го саммита НАТО состоялась специальная программа для супругов лидеров государств. Ее встречала турецкая коллега Эмине Эрдоган.
Для мероприятия Брижит выбрала элегантный костюм цвета сливочного масла, состоящий из однобортного жакета приталенного силуэта с бежево-черными пуговицами и прямых узких брюк со стрелками.
Под жакет первая леди надела белую рубашку от Louis Vuitton, украшенную фирменными золотистыми цветами Monogram. Ансамбль она дополнила коричневой кожаной сумкой с золотистой фурнитурой.
Госпожа Макрон сделала прическу с мягкими локонами и макияж смоки-айс . Руки она украсила бриллиантовыми кольцами, браслетами и часами с коричневым ремешком.
Напомним, Брижит Макрон в аэропорту Анкары появилась в бежевом жакете оверсайз в тонкую вертикальную полоску.