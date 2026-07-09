Брижит Макрон / © Getty Images

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Брижит Макрон посетила особняк Чанкая в Анкаре, где в рамках 36-го саммита НАТО состоялась специальная программа для супругов лидеров государств. Ее встречала турецкая коллега Эмине Эрдоган.

Для мероприятия Брижит выбрала элегантный костюм цвета сливочного масла, состоящий из однобортного жакета приталенного силуэта с бежево-черными пуговицами и прямых узких брюк со стрелками.

Брижит Макрон / © Getty Images

Под жакет первая леди надела белую рубашку от Louis Vuitton, украшенную фирменными золотистыми цветами Monogram. Ансамбль она дополнила коричневой кожаной сумкой с золотистой фурнитурой.

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Госпожа Макрон сделала прическу с мягкими локонами и макияж смоки-айс . Руки она украсила бриллиантовыми кольцами, браслетами и часами с коричневым ремешком.

Напомним, Брижит Макрон в аэропорту Анкары появилась в бежевом жакете оверсайз в тонкую вертикальную полоску.

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