В костюме цвета слоновой кости и с изысканной брошью: императрица Японии Масако на мероприятии в Токио

© Getty Images

Реклама

Японский император Нарухито вместе со своей супругой, императрицей Масако, получили награды от министра здравоохранения за их вклад на благо общества. После этого Его Величество выступили на мероприятии перед людьми с инвалидностью в Императорском дворце в Токио.

Масако появилась там в деловом костюме цвета слоновой кости, который состоял из жакета с воротником-стойкой и широких брюк. Наряд она скомбинировала с молочными кожаными туфлями на удобных каблуках.

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Императрица собрала волосы в элегантную прическу, сделала нежный макияж с розовой помадой, украсила уши крупными жемчужными серьгами-пусетами, а к жакету прикрепила изысканную золотую брошь с жемчужиной.

Реклама

Нарухито был одет в классический серый костюм, белую рубашку, светло-серый галстук в полоску и был обут в черные туфли.

Напомним, императрица Масако в светло-салатовых штанах и пастельном жакете с принтом поболела на конных скачках.