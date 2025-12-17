ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
132
Время на прочтение
1 мин

В костюме цвета слоновой кости и с изысканной брошью: императрица Японии Масако на мероприятии в Токио

Императорская чета получила награды.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Император Нарухито и императрица Масако

© Getty Images

Японский император Нарухито вместе со своей супругой, императрицей Масако, получили награды от министра здравоохранения за их вклад на благо общества. После этого Его Величество выступили на мероприятии перед людьми с инвалидностью в Императорском дворце в Токио.

Масако появилась там в деловом костюме цвета слоновой кости, который состоял из жакета с воротником-стойкой и широких брюк. Наряд она скомбинировала с молочными кожаными туфлями на удобных каблуках.

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Императрица собрала волосы в элегантную прическу, сделала нежный макияж с розовой помадой, украсила уши крупными жемчужными серьгами-пусетами, а к жакету прикрепила изысканную золотую брошь с жемчужиной.

Нарухито был одет в классический серый костюм, белую рубашку, светло-серый галстук в полоску и был обут в черные туфли.

Напомним, императрица Масако в светло-салатовых штанах и пастельном жакете с принтом поболела на конных скачках.

Дата публикации
Количество просмотров
132
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie