В костюме тыквенного оттенка и туфлях с цветами: Наоми Кэмпбелл на фэшн-ивенте в Париже

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл посетила показ бренда Maison Vivier в Париже, где она продемонстрировала яркий образ.

Супермодель появилась в костюме тыквенного оттенка, который состоял из двубортного приталенного жакета с объемными рукавами и юбки миди. Наряд она скомбинировала с фиолетовыми туфлями, украшенными акцентными красными 3D-цветами, и с красным клатчем-футляром.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми распустила волосы, сделала макияж с глянцевым блеском на губах и перламутрово-фиолетовый маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, на шее — золотые цепочки с подвеской, на руке — золотое кольцо с черным камнем, а на щиколотке — деликатный золотой браслет. Свой лук Кэмпбелл завершила солнцезащитными очками в черепаховой оправе.

Напомним, Наоми Кэмпбелл продефилировала на шоу бренда Richard Quinn в черном бархатном платье с белым отворотом и цветком.