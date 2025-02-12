В костюме, украшенном бисером, и трендовой обуви: Аманда Сейфрид появилась на Неделе моды

Актриса Аманда Сейфрид, известная по фильмам "Мамма Миа!" и "Письма к Джульетте", посетила Неделю моды в Нью-Йорке.
39-летнюю звезду сфотографировали на показе бренда Tory Burch, который презентовал коллекцию прет-а-порте осень-зима 2025.
Она надела на это мероприятие белый костюм, который включал топ с короткими рукамиа и юбку миди. Оба изделия были декорированы светлым бисером, который придавал наряду фактурности и красиво переливался.
Образ Аманда дополнила черной сумкой-хобо и туфлями на каблуках с открытым мысом. Обувь подобного стиля очень популярна в последнее время и ее часто можно увидеть и у других брендов. Образ Аманды, даже включая золотые украшения, был от Tory Burch.
Волосы она собрала в высокий хвост, а на лице сделала простой макияж с коричневыми тенями на глазах.
Этот образ кардинально отличался от яркого красного платья с рюшами и бантом от Модного дома Valentino, который она надела на мероприятие в Саудовской Аравии. Платье было частью коллекции весна-лето 2025, которая стал дебютной для модельера Алессандро Микеле, которого назначили креативным директором этого бренда.
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