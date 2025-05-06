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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В костюме в горошек и шляпе: Приянка Чопра блистала перед камерами в элегантном наряде

В Нью-Йорке состоялось главное модное событие года — Бал Института костюма Met Gala.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Приянка Чопра

Приянка Чопра / © Associated Press

Тема мероприятия в этот раз — Superfine: Tailoring Black Style, мероприятие посвящено стилю темнокожих денди и мужской моде прошлых веков. А вот дресс-код вечера звучал так — Tailored for You.

В этот раз среди гостей-счастливчиков, которые блистали на ступеньках Метрополитен-музея, появилась 42-летняя актриса и Мисс-мира 2000 Приянка Чопра.

/ © Associated Press

© Associated Press

Заметно похудевшая Чопра кардинально подготовилась и надела структурированный пиджак в горошек, подходящее под него по дизайну платье и широкополую шляпу. Также Приянка дополнила наряд черными перчатками и просто громадным изумрудом на шее. Наряд звезды был создан для нее Модным домом Balmain.

В некоторых случаях индийская суперзвезда позировала без жакета.

/ © Associated Press

© Associated Press

Компанию Приянке составил на этом мероприятии ее муж певец Ник Джонас, который носил рубашку цвета айвори, черные брюки и украшения с бриллиантами.

/ © Associated Press

© Associated Press

Это мероприятие особенное для звезд, поскольку с Met Gala началась их история любви. В 2017 году Ральф Лорен пригласил Джонаса и Чопру посетить Met Gala в своих нарядах, после чего они начали общаться и влюбились.

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Мадонна_3 / © Associated Press

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Дайана Росс / © Getty Images

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Карли Клосс_3 / © Associated Press

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© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

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Памела Андерсон _1 / © Associated Press

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Холли Берри_2 / © Associated Press

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Деми Мур_4 / © Associated Press

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Эшли Грэм_4 / © Associated Press

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София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

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© Associated Press

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