В костюме в горошек и шляпе: Приянка Чопра блистала перед камерами в элегантном наряде

Приянка Чопра / © Associated Press

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Тема мероприятия в этот раз — Superfine: Tailoring Black Style, мероприятие посвящено стилю темнокожих денди и мужской моде прошлых веков. А вот дресс-код вечера звучал так — Tailored for You.

В этот раз среди гостей-счастливчиков, которые блистали на ступеньках Метрополитен-музея, появилась 42-летняя актриса и Мисс-мира 2000 Приянка Чопра.

© Associated Press

Заметно похудевшая Чопра кардинально подготовилась и надела структурированный пиджак в горошек, подходящее под него по дизайну платье и широкополую шляпу. Также Приянка дополнила наряд черными перчатками и просто громадным изумрудом на шее. Наряд звезды был создан для нее Модным домом Balmain.

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В некоторых случаях индийская суперзвезда позировала без жакета.

© Associated Press

Компанию Приянке составил на этом мероприятии ее муж певец Ник Джонас, который носил рубашку цвета айвори, черные брюки и украшения с бриллиантами.

© Associated Press

Это мероприятие особенное для звезд, поскольку с Met Gala началась их история любви. В 2017 году Ральф Лорен пригласил Джонаса и Чопру посетить Met Gala в своих нарядах, после чего они начали общаться и влюбились.

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press