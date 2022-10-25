В костюме в принт "гусиная лапка": Эшли Робертс из The Pussycat Dolls под прицелом фотографов в Лондоне

41-летняя танцовщица и радиоведущая попала под прицел фотографов в Лондоне, когда вышла с офиса в центре города. Эшли Робертс является ведущей утреннего шоу на радио, поэтому регулярно стает целью фотографов.

Также она пытается делать свои образы максимально оригинальными и не повторяться. В это раз ее сфотографировали в трикотажном костюме фиолетового-черного цвета в принт "гусиная лапка", который состоялся из укороченной кофты и обтягивающей юбки ниже колен.

Лук она дополнила черными туфлями-лодочками, солнцезащитными очками и сумкой Balenciaga "Песочные часы".

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Напомним, что Эшли прославилась на весь мир, как участница группы The Pussycat Dolls и в 2020 году должно было состояться грандиозное воссоединение коллектива, а также турне. Из-за пандемии тур перенесли на неопределенный период. Также в это время лидер коллектива Николь Шерзингер судилась с основательницей группы Робин Антин из-за авансов и гонораров.

Робин Антин также подала в суд на Николь из-за отказа Шерзингер вовсе участвовать в гастрольном туре, пока ей не передадут контрольный пакет акций компании, занимающейся делами поп-коллектива. В иске также говорится, что развлекательная компания Live Nation требует вернуть Антин 600 тысяч долларов, вложенных ею в турне. Адвокат Шерзингер заявил, что певица не несет ответственности за эти деньги и назвал такие заявления смехотворными

Хотя еще до пандемии женщины пришли к соглашению, что певица получила 49% акций Pussycat Dolls Worldwide. Кроме того, ей была гарантирована прибыль от тура. Взамен Николь Шерзингер должна была принять в нем участие.

В результате такого скандала тур The Pussycat Dolls был официально отменен в январе 2022 года, а поскольку судебные разбирательства еще продолжаются, вероятно, на воссоединение коллектива можно больше не рассчитывать.

Последнее совместное живое выступление девушек было два года назад на шоу Х-фактор, как раз после заявлений про воссоединение.

Также в 2020 году они презентовали песню и клип React - это был их последний на данный момент совместный проект.

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