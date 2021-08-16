В костюме с принтом "виши": Ева Лонгория похвасталась снимком с тренировки

В костюме с принтом "виши": Ева Лонгория похвасталась снимком с тренировки

В выходные Ева Лонгория ностальгировала по отпуску. Но воспоминания – это хорошо, а спорт никто не отменял.

Вечером знаменитость нашла время на то, чтобы потренироваться. А, как говорится, не сделал фото во время тренировки, считай, и тренировка прошла зря.

Ева Лонгория надела на занятие красивую голубую форму с принтом "виши", которую сочетала с голубыми кроссовками от New Balance и синей бейсболкой. Одной рукой актриса поднимала гирю и выполняла упражнения на ягодицы и ноги. Лица и макияжа было не видно, так как голову Ева опустила вниз, а вот яркий маникюр в салатовых оттенках поклонники оценили.

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

Тренируется Лонгория регулярно и часто показывает некоторые упражнения, которые несложно выполнить дома. Неудивительно, что после этого актриса охотно хвастается своими фотографиями в купальниках.

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

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Ева Лонгория в купальниках (20 фото)

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