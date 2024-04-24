В костюме винного цвета: стильный Райан Гослинг на премьере комедийного экшена "Каскадер"

43-летний актер в монохромном луке предстал на ивенте во Франции.

Райан Гослинг посетил в Париже премьеру комедийного экшена "Каскадер", в котором сыграл главную роль.

Там актер появился в стильном образе винного цвета. На нем был пиджак, рубашка, майка и брюки. Наряд Райан скомбинировал с черными туфлями.

Райан Гослинг / Фото: Getty Images

Напомним, на мероприятии побывала также его коллега по фильму Эмили Блант, сверкавшая в наряде с интересным принтом с изображением овощей.

В украинском прокате фильм "Каскадер" выйдет 25 апреля.

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